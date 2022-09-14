بطلة «زوربا».. وداعاً سفيرة الجمال اليوناني

غيّب الموت الممثلة اليونانية ايرين باباس، عن عمر يناهز 93 عاماً. ونعت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الأربعاء، الفنانة التي اكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في أفلام عالمية أبرزها «ذي غانز أوف نافارون» و«زوربا ذي غريك».

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني، إن ايرين باباس «جسّدت الجمال اليوناني على الشاشة وعلى المسرح».

وكانت باباس واحدة من أشهر الممثلات اليونانيات في الخارج إلى جانب ميلينا ميركوري، وشاركت في نحو 60 فيلماً خلال مسيرتها المهنية التي امتدت ستة عقود. وأدت أدوار البطولة إلى جانب عدد من أشهر الممثلين كريتشارد بيرتون وكيرك دوغلاس وجيمس كاغني وجون فويت.

وحصلت إيرين باباس على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة عام 1961 في مهرجان برلين السينمائي، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2009 عن مجمل مسيرتها الفنية.

وكانت لباباس شهرة واسعة في إيطاليا، إذ درجت شاركت في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها دورها الأخير عام 2004.