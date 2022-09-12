مصر..الحبس عامين وغرامة كبيرة على الفنان السوري سامو زين

أقر القضاء المصري اليوم بمعاقبة الفنان السوري ساموزين، وأسمه الحقيقي أسامة الأبرص، بالحبس سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و300 ألف جنيه مصري للضرائب، كما قضت المحكمة بتغريم الفنان السوري، نفس قيمة مبلغ التهرب، والمصروفات.

وكشفت عريضة القضية أن ساموزين تهرب من سداد مبلغ 1.397 مليون جنيها مصريا للضرائب.

وأكد خالد محمد، المحامي بالنقض، أن المتهرب من الضرائب، يعاقب بأداء غرامة، تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه؛ في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وأوضح أن المحكمة تُغرِّم المتهم، نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.