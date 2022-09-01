وفاة مفاجئة للممثلة تشارلبي دين عن 32 عاماً

توفيت عن 32 عاماً في نيويورك، الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب أفريقية تشارلبي دين، التي جسدت إحدى شخصيات فيلم «تراينغل أوف سادنِس» الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان «كان» هذه السنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها أكدت خبراً نشرته وسائل إعلام متخصصة.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» الأنباء التي نشرها موقع «تي إم زي» المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه «مروع». وأشار هذا الموقع وآخر هو «ديدلاين» إلى أن تشارلبي دين توفيت «بصورة مفاجئة» الاثنين، في أحد مستشفيات نيويورك.

ولم تتوفر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.