ياسمين صبري: ليس لي أصدقاء بالوسط الفني

كشفت الفنانة ياسمين صبري بعضا من خفايا حياتها وتحدثت عن أحلامها خلال جلسة ودودة استقبلت فيها أسئلة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام.

فقد طلبت منهم توجيه الأسئلة إليها وتولت بعدها الرد على تلك الأسئلة، ومن خلال إجاباتها أكدت ياسمين على عودتها للظهور في دراما رمضان المقبل.

وأجابت الممثلة المصرية عن سؤال بشأن وجود صداقات لها في الوسط الفني، قالت: "لا، كلهم زملائي وبحبهم كلهم"، أما عن الأحلام التي حققتها حتى الآن فكانت إجابتها: "أنا لسه معملتش حاجة".

وفيما يخص غموض حياتها والأسباب التي تؤدي لذلك، أكدت الفنانة التي انفصلت مؤخرا عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنها كذلك لأن هذه حياتها هي وتخصها وحدها، فما الداعي لأن تكون متاحة للعلن.