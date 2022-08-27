وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي

لقي المغني اللبناني، جورج الراسي، مصرعه من جراء حادث سير مروع وقع، فجر السبت، عند الحدود السورية اللبنانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي ثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع، عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.وأضافت أن سيدة أخرى كانت برفقة الراسي توفيت في الحادث.

من جانبها، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة و16 دقيقة فجرا.

وذكرت أن الحادث تسبب في تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين، واستغرقت العملية نحو 40 دقيقة.

ورحل الفنان اللبناني عم عمر ناهز 39 عاما بعد مسيرة فنية انطلقت مبكرا، إذ بدأ الغناء في عمر 16 عاما، وصوّل أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.