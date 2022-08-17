وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب

توفيت صباح اليوم الممثلة السورية انطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ91 عاماً بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الممثلة القديرة الراحلة، واصدرت بيانا نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.