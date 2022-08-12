وفاة «يوتيوبر» لبنانية بحادث سير مروع في الكويت

توفيت اليوتيوبراللبنانية لينا الهاني شقيقة المغنية سارة الهاني، في حادث سير في الكويت صباح أمس الخميس.

ووفقا لوسائل إعلام فإن لينا الهاني توفيت نتيجة اصطدام مركبتها بأخرى على الطريق السريع في دولة الكويت.

ووصل طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة على الفور، إلا أنها توفيت فور وقوع الحادث.

لينا الهاني هي أم لطفلين، وهي شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني من مواليد الكويت.

وتعتبر الراحلة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف المنصات.