تفاصيل محاكمة مؤثرة جزائرية شهيرة بتهمة غسيل الاموال والاتجار بالبشر

انهارت المؤثرة الجزائرية الشهيرة «نوميديا لزول» أثناء سماع التماسات ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر الذي طالب بمعاقبتها 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، بتهمة غسيل الاموال والاتجار بالبشر بحسب عدد من الصحف المحلية.

وسقطت لزول أرضا وفقدت وعيها قبل أن يتم نقلها خارج القاعة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لها، إلى أن استعادت وعيها بعد بضع دقائق، وعادت مجددا إلى القاعة لتمثل أمام القاضي، وتدلي بآخر كلمة لها قبل المداولة في الملف.

ونفت المؤثرة الجزائرية كل التهم المنسوبة اليها جملة وتفصيلا، وصرحت أنها متواجدة في السجن بسبب عملها لاشهار «ستوري» لشركة مقابل 35 مليون، مؤكدة انها لم تستلم المبلغ لحد الساعة

وختمت: «لم أقم بتبييض الأموال أو المتجارة بالبشر.. أنا أول مؤثرة في الجزائر، كنت نعمل اشهارات رمضانية لأكبر الشركات ليس لدي أي علاقة بالنصب.. عندي مصداقية الحمدلله كاين ربي.. محكوم عليا بعام حبس ظلما.. بلادي فيها عدالة سيدتي القاضي.. أطلب منكم انصافي».