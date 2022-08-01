ثروة محمد رمضان في خطر.. تحقيقات واتهامه بالتهرب الضريبي

المصدر: الامارات اليوم

أمرت جهات تحقيق التهرب الضريبي في مصر، بإرسال الملف الخاص بالفنان محمد رمضان، للجهات المختصة بمصلحة الضرائب، للاستعلام على أمواله الخاصة بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وصرح مصدر مطلع على ملف قضية الفنان محمد رمضان، بأنه سوف يتم تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة للتحقيق مرة أخرى مع الفنان محمد رمضان، لحين ورود التقرير الخاص بالضرائب.

وطالت الفنان محمد رمضان اتهامات بالتهرب من دفع مديونات بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك منذ عام 2017، وتقديمه سندات تخالف الواقع، فيما أكد الفنان محمد رمضان خلال تحقيقات سابقة معه أنه دفع المبالغ السنوية المستحقة عليه للضرائب من خلال الربح العائد من أعماله الفنية في التهرب الضريبي. بحسب" القاهرة 24".

يذكر أن محمد رمضان طالته العديد من الاتهامات خلال الفترة الأخيرة، من بينها التهرب الضريبي، فضلا عن سابقة اتهامه في قضية الطيار أشرف أبواليسر، وطالته انتقادات خاصة بعد ظهوره في عدد من الفيديوهات وهو يلقي أموال داخل حمام السباحة الخاص به.

وكان محمد رمضان في وقت سابق، أعلن أنه يمتلك بمنزله أموالا أكثر من الموجودة معه في حساباته بالبنوك.

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