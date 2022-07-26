جورج وسوف يخضع لعملية جراحية في بيروت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، عن خضوعه لعملية جراحية في بيروت من خلال تغريدة على صفحته الرسمية على توتير جاء فيها: " حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في ٨ آب (أغسطس)".

حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله 🙏 إلى اللقاء في الأردن في ٨ آب 😘 — Georges Wassouf (@wassouf) July 26, 2022

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