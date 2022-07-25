بعد غياب طويل.. لبنان يتوج ملكة جمال جديدة

المصدر: بيروت - رويترز

تُوجت الشابة ياسمينة زيتون ملكة على عرش جمال لبنان الليلة الماضية في أول حفل لاختيار ملكة الجمال منذ 2018.

ولم يتمكن لبنان من إقامة المسابقة السنوية في السنوات الثلاث الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات ثم جائحة فيروس كورونا والانفجار الهائل في مرفأ بيروت، والانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الأزمات منذ الثورة الصناعية.

وقالت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي بعد الحدث: "بعد هذه السنوات الثلاث التي كنت فيها ملكة جمال لبنان، قمت بإعادة التاج أخيرا. وأقول أخيرا لأنه حان الوقت لرؤية لبنان يتألق مرة أخرى وأنا واثقة من أنه بعد هذه الليلة ستحدث تغييرات، سيكون لدينا تغييرات إيجابية. أتمنى كل التوفيق للملكة الجديدة وقد حان الوقت للبنان أن يقف على قدميه مرة أخرى".

وتحت شعار (اشتقنا نحتفل بجمال لبنان)، تنافست 17 متسابقة على الفوز باللقب. وتبلغ ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينة زيتون من العمر 20 عاما وهي تدرس الصحافة. ووصفت الحدث بأنه "رسالة أمل".

وقالت: "ملكة جمال لبنان هي رسالة أمل لذلك آمل أن يعمل الجميع بجد. أنا سعيدة جدا لوجودي هنا الليلة".

وستمثل ياسمينة لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون القادمتين.

وأقيمت المسابقة هذا العام في العاصمة بيروت التي شهدت دمارا بالغا بسبب انفجار المرفأ قبل عامين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news