أحمد فلوكس يعلن توبته: « دعواتكم أن يثبتني الله»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الفنان أحمد فلوكس إنه «تاب إلى الله توبة نصوحة»، وطالب الجمهور بمسامحته إن كان أساء إليهم.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: «لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم».

وتابع: «أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، مسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد».

وأضاف: «أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم».

واختتم فلوكس منشوره: «دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلكم من قلبي، يا رب يغفر لي ويغفر لكم ،تحياتي للجميع ودعواتكم».

كان الفنان أحمد فلوكس قد أكد في آخر لقاء تلفزيوني له في إبريل الماضي أن «الفن ليس حرامًا وأنه رسالة مهمة جدًا، وأن عمره ما تحدث على حرمانية الفن لأنه شيء يحترمه ويفخر به»، بحسب وصفه.

وأضاف «فلوكس» في حواره مع الإعلامية سما إبراهيم مقدمة برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «إحنا اتربينا على رأفت الهجان وليالي الحلمية ...هل هذه الأعمال كانت حرام؟».

وردًا على سؤال «هل استشيخ أو أدروش» أجاب: «أنه يتمنى ذلك لكن هذا لم يحدث، وكل همه هو التربية والأخلاق التي تربينا عليها.. هناك عادات وتقاليد ومحرمات في جميع الأديان».

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