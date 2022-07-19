حقيقة اعتزال النجم العالمي براد بيت

المصدر: باريس - أ ف ب

في سن الثامنة والخمسين، قرر النجم الهوليوودي براد بيت الاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد واختيار أعماله التمثيلية بتأنّ، لكنّ ذلك لا يعني البتة أي توجه للاعتزال خلافا لما يروجه البعض، على ما أكد نجم "فايت كلوب" في لقاء مع صحافيين في باريس.

ففي مقابلة نشرتها مجلة "غو" نهاية الشهر الفائت، أعرب النجم الأميركي عن شعوره بأنه يعيش "الفصل الأخير" من مسيرته. وقد أثارت هذه التصريحات تكهنات بأن الممثل الذي اكتشفه الجمهور في فيلم "ثيلما أند لويز" في مطلع التسعينات، يستعد لطي صفحة التمثيل.

وقال براد بيت: "لم يكن ذلك ما قصدته، بل ما أردت قوله هو أني أستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير، وبات السؤال المطروح حاليا كيف أرغب في تمضية هذا الوقت؟"، مشدداً على أن الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالاعتزال.

وأدلى براد بيت بهذه التصريحات مساء الاثنين في باريس حيث تواجد لتقديم فيلمه "بولت تراين" الذي يبدأ عرضه في الصالات الأميركية في الخامس من أغسطس.

وتدور أحداث هذه الكوميديا البوليسية الزاخرة بالمواقف الساخرة، داخل قطار يربط مدينتي طوكيو وكيوتو اليابانيتين يحاول فيه سبعة قتلة تصفية بعضهم البعض.

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