حقيقة أم مزحة.. محمد رمضان : أنا السبب في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رد الفنان المصري محمد رمضان، خلال حواره مع قناة "سكاي نيوز" على سؤال يتعلق بربط البعض بين أعماله الفنية والجرائم التي تقع في المجتمع المصري.

وقال الفنان محمد رمضان ساخراً : "أسمع ذلك دائما، فأي جريمة أو أزمة كبيرة تقع، ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي، يتم إلصاقها بأفلام محمد رمضان ومسلسلاته وأغانيه، مما جعلني للحظة أشك بأن الأزمة الواقعة الآن بين روسيا وأوكرانيا أنا أيضا السبب فيها!".

وتابع الفنان محمد رمضان موضحاً : "الفن هو صورة مصغرة عن الواقع، وكل ما قدمناه في الدراما، كان مستوحى من الواقع، وليس العكس، والحقيقية أن الواقع أقسى من أي دراما، فمهما قدمنا من أعمال هناك أمور لا يصدقها عقل ويبقى ما يحدث في الواقع يتخطى خيال البشر".

وعبر عن غضبه من تجاهل بعض الأعمال الخاصة به قائلاً : "أشعر بالضيق لأني قدمت نماذج إيجابية، كشخصية الضابط الشريف في مسلسل (نسر الصعيد)، الذي كان بارا بأهله، وفي نهاية المسلسل ساهم في إعدام شقيقه لأنه ارتكب جرما.

مع الأسف هؤلاء النقّاد لا يلتفتون إلى هذا الأمر، ويعودون فقط إلى أّول فيلم قدمته منذ 10 سنوات وغيره من الأعمال التي قدمتها في بداياتي، ليؤكدوا أنها السبب في كل المظاهر السلبية".

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