ديانا حداد: لم اعتزل الفن بل موجودة بمرحلة جديدة من حياتي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

"أخذت فرصة لنفسي و break وابتعدت شوي عن السوشال ميديا" هكذا علّقت ديانا حداد حصريًا عبر موقع ET بالعربي على خبر اعتزالها الفن وابتعادها عن السوشيال ميديا الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أن قامت ديانا بحذف صورها من عبر حساباتها على السوشال ميديا اعتقد البعض أن ديانا اعتزلت الفن غير أنها أكدّت لنا أنها لم تعتزل وهي بخير وأفضل من قبل بكثير".

أضافت "خلال هذه الفترة لمست كم محبة الناس كبيرة والميديا والجمهور الغالي وكم هو خوفهم عليّ أشكرهم على محبتهم الكبيرة ولكل من سأل عني أؤكد لهم أنني بخير وأفضل من قبل بكثير".

وأكدّت ديانا أنها لم تعتزل الفن وتعمل على تقديم الجديد لجمهورها وهي متشوقة لذلك "أنا لم أعتزل الفن وديانا حداد موجودة بمرحلة جديدة من حياتي مرحلة كلها سلام وهدوء، وعم نشتغل على شغلات جديدة ورؤية جديدة انشالله وكثير متشوقة لأقدم لكم الجديد".

وكانت ديانا أثارت الجدل بصورة متداولة لها من أمام الكعبة وزيارتها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وتداول البعض الصورة على أنها حديثة، غير أن ديانا أكدّت حصريًا في اتصال مع ET بالعربي وقتها على أن الصورة المتداولة لها ليست جديدة وهي منذ 5 سنوات.

وحول تفاعل الجمهور مع الصورة قالت لنا "والله الجمهور تفاعل بشكل كبير وكانت هناك ردود فعل جميلة من قبلهم، وإيجابية من السعودية ومن الخليج والوطن العربي والعالم وعدد كبير من الإعلاميين تواصل مع مكتبي".

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