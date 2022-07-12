محمد رمضان يثير الجدل بقفاز من الذهب.. ويعلق: رايح أولع تركيا وراجع
نشر الفنان المصري محمد رمضان ، مقطع فيديو روج فيه لحفله الجديد الذي يٌقام في تركيا 13 يوليو الجاري ، أثار به ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وظهر رمضان في الفيديو ، وهو داخل طائرة خاصة أقلته من مطار برج العرب بالإسكندرية ، متجها إلى تركيا.
وأبان الفيديو ارتداء رمضان حليا من الذهب " قفاز " على ظهر كف يده ، ما أثار غضب المتابعين لاستمراره بالتباهي بما يملك من أموال "وفقا لروسيا اليوم".
وعلق رمضان على الفيديو الجديد قائلاً: "رايح أولع تركيا وراجع على طول.. من الساحل الشمالي للحفلة الأضخم في إسطنبول 13 يوليو الحالي .. ثقة في الله نجاح".
محمد رمضان بأحدث ظهور pic.twitter.com/OH3Md3qtuz— زيدان نجد (@Zidane__Najd) July 11, 2022
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