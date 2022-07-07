براد بيت يتحدث عن معاناته من مرض نادر لا شفاء منه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صرح براد بيت حول إصابته بمرض نادر منذ فترة طويلة، يدعى"عمى الوجوه"،حيث أنه لا يستطيع التعرف على أشكال وملامح الأشخاص.

وتحدث النجم العالمي براد بيت حول معاناته مع المرض، وعدم تصدبق من حوله للأمر، كاشفًا عن تفاصيل صادمة تتعلق بهذا الأمر.

وحول العلاج صرح براد بيت أن الحالة تؤثر على الشخص طوال حياته ولا يوجد لها أي علاج.

أكد النجم العالمي بأنه يعاني من المرض منذ فترة طويلة وأقر بأنه يشعر بالقلق خلال تعامله مع الناس، وصرح بيت: "لا أحد يصدقني، أنا أريد أن أقابل أي شخص آخر يعاني من هذا المرض النادر".

وتابع : "إن الناس تتهمني بأنني مغرور لأنني لا أستطيع تذكّرهم ولا تذكّر وجوههم، حتى عائلتي وأصدقائي المقرّبين".

ومرض عمى الوجوه هو مرض غالبا المتسبب فيه عيب وراثي خلقي، وفي حالات نادرة جدا يمكن أن يكمن السبب في تلف خلايا عصبية معينة في الدماغ

ويعود عمى الوجوه إلى عدم قدرة الشخص على تمييز الوجوه والتعرف عليها، ومشاكل في التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

ولا يوجد علاج لعمى الوجوه، غير أن العديد من المرضى يطورون استراتيجياتهم الخاصة للتعويض، على سبيل المثال التعرف على الآخرين من خلال الصوت.

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