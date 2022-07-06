فنانون أردنيون بارزون يقاطعون «مهرجان جرش»

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت مواقع إخبارية إردنية إن 6 من أبرزالفنانين الأردنيين أعلنوا عدم المشاركة ومقاطعة مهرجان جرش في دورته 36.

وأشار موقع خبارني الأردني إن الاعتذارات بدأها «الفنان الأردني عمر العبداللات، لتلحقه بعد ذلك الفنانة الأردنية الحائزة لقب سوبر ستار العرب ديانا كرزون، ليلحق بهم الفنان الأردني حسين السلمان، وبعدها أعلن الفنان الأردني يحيى صويص انضمامه بركب المعتذرين، ليلحق بهؤلاء، الفنانة الأردنية زين عوض والفنان الأردني طوني قطان».

ونُقل عن الفنان العبداللات أن «السبب هو عدم مناسبة اليوم الذي خصص له، إضافة لأمور تتعلق بسوء التنظيم.

وبرر عدد من الفنانين هذه الاعتذارات لعدم تقدير واحترام الفنان الأردني وعدم مراعاتهم ظروف الفنان الأردني او مواعيده أو حتى الأجور التي يتقاضها». بحسب المصدر نفسه.

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