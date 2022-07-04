حورية فرغلي تدافع عن «القطة السافلة»: مناسبة جدا للأطفال

المصدر: موقع الامارات اليوم

دافعت الفنانة المصرية حورية فرغلي غن اغنيتها التي اطلقتها مع مطرب الراب جيفارا بابلو، وتحمل عنوان «القطة السافلة»، قائلة أنها تناسب جميع الأطفال، ولا تسيء لأحد، موضحة أن الأغنية ليس بها أي لفظ خارج، مؤكدةً أن الأغنية ستحقق نجاحًا أكبر وقت عرضها.

واوضحت حورية فرغلي لموقع «القاهرة 24» قائلة: وأنا بغنيها تخيلت إن في بنت صغيرة بتغني للقطة بتاعتها، وهي مفيهاش حاجة عيب وتناسب الأطفال.

وتابعت حورية فرغلي: جيفارا كلمني قالي إنه عايز يقابلني ويعمل أغنية معايا، قالي حاجة بسيطة تنزل في العيد، مش شايفة إنها تأذيني في حاجة.. والمهرجانات الشعب كله بيحب يسمعها.

وتخوض حورية فرغلي تجربة الغناء، من خلال مشاركتها بأغنيتين دفعة واحدة، ومن المقرر طرحهما بالتزامن مع عيد الأضحى، هما: القطة السافلة وأغنية الفرح.

وكشف مطرب الراب جيفارا بابلو كشف أن الفنانة حورية فرغلي في البداية كانت مترددة، وقلقة في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك استطاع أن يقنعها وخاضت معه التجربة، إذ قال لها إنه سمع غنائها في فيلم «نظرية عمتي» مع الفنان حسن الرداد، وأعجب بصوتها لذلك قرر أن يتعاون معها.

أغنية القطة السافلة هي ديو غنائي لـ جيفارا بابلو وحورية فرغلي، ومن كلمات مطرب الراب وألحانه، وتوزيع مشترك بيه وبين ميدو راشد، وهي تمزج بين الراب والمهرجانات، ومن المقرر طرحها في العيد.

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