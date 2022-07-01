شاهد.. فنان مصري شهير يتبرأ من أفلامه.. استغلوا طيبتي وخلو شكلي "عبيط"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عبر الفنان وبطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك عن ندمه على مشواره السينمائي، وشعوره بالتعرض للخداع.

وقال الشحات مبروك خلال لقاء له على قناة MBC مصر، أنه قدم 21 فيلما لا يحب منها سوى 4 فقط، قائلا: "أولهم المرشد، دائرة الانتقام، الشجعان وأميركا شيكا بيكا".

وتابع: "اتاخدت في سكة ماليش فيها ذنب، وأنه لم يكن على دراية بكواليس صناعة السينما مثلما أصبح الآن.

​​وتابع: "ضحكت على نفسي ورحت الأفلام اللي أنا مش راضي عنها، قليلة التكلفة فصناع الفيلم بيبقوا أقل في الجودة، فكنت بطلع شكلي عبيط، وأنا فرحان أنني بمثل".

وأردف : "لو فاهم كنت هبطل أحسن، مش هستنى حاجة كويسة، ومش هقول استغلوني واستغلو طيبة قلبي، أنا اللي استغليت نفسي وضحكت على نفسي وضريت نفسي.. وندمان".

الشحات مبروك: ندمان على كل أفلامي .. منتجين كتير استغلوا طيبة قلبي وخلو شكلي "عبيط" قدام الناس

تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/xFyyETzx5L#كلام_الناس#MBCMASR pic.twitter.com/Q8nGrNDdPc — MBC مصر (@mbcmasr) June 30, 2022

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