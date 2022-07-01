آمال ماهر تعلن عن مفاجأة لجمهورها قريباً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الفنانة آمال ماهر، أن سبب ظهورها في الفيديو الذي تم بثه عبر منصات السوشيال ميديا من أجل أن تطمئن جمهورها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" ، أنها أصيبت بفيروس كورونا عدة مرات خلال الفترات الماضية.

وتابعت قائلة: "الصور التي انتشرت عبر السوشيال ميديا أثناء تواجدها في أحد المنتجعات حقيقية ولكن قبل إصابتها بفيروس كورونا".

وأكدت أنها مازالت تعاني من الكحة وأنها غير مصطنعة كما تداول بعض المتابعين عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن موعد إقامة حفل غنائي لها.

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