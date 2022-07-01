بعد انفصالهما.. سعد الصغير يعود إلى زوجته الثانية برلنتي عامر (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عاد المطرب الشعبي المصري سعد الصغير إلى زوجته الثانية برلنتي عامر، بعد طلاقهما في شهر فبراير الماضي، أي قبل نحو 4 أشهر، واحتفلا بعيد زواجهما.

ونشرت برلنتي عامر، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيه مع سعد الصغير وهو يغني لها، حيث قال: "أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز".

وخيَّر سعد الصغير، زوجته، بين مجموعة من المطربين؛ كي يحيون حفل زواجهما، وهم: محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني، ورضا البحراوي، لكنها قالت له: "اختارك أنت"، ومازحته قائلة: "رجعنا امتى"؛ ليرد عليها: "هو إحنا انفصلنا، عمرنا ما انفصلنا."

وانفصل سعد الصغير وبرلنتي عامر، في شهر فبراير الماضي؛ بعد ما يقرب من عام على زواجهما، حيث تم الزواج الرسمي في فبراير 2021.

وسبق أن كشفت برلنتي عامر، سبب طلاقها من سعد الصغير، خلال استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت: "سعد كل يوم بيطلب مني نرجع، وأنا مش موافقة، وآخرها كان قبل الحلقة بدقائق، طلب مني أفكر في الأمر، ولكني رفضت".

كما أكدت برلنتي، عدم صحة الأخبار التي تداولت حول سرقتها لسعد الصغير، قائلة: "أنا وسعد كنا قاعدين في شقة إيجار، أسرق إيه بقى؟، أنا مش عارفة الكلام دا بيتقال إزاي؟".

وعن سبب طلاقها، قالت برلنتي: "المسرحية التي كان يشارك فيها سعد الصغير بالسعودية؛ هي السبب"، موضحة: "قال لي إني هبقى معاه في المسرحية"، وقال لي: "هتبقي طالق بالتلاتة لو مشاركتيش معايا، وفجأة سافر لوحده؛ فنزلت خبر الطلاق، من غير ما أقوله."

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