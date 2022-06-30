زوج دنيا سمير غانم يكشف مفاجأة بشأن آمال ماهر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن مفاجأة جديدة بشأن الفنانة آمال ماهر.

حيث أعلن رامي رضوان أنه من المقرر أن يجري مداخلة هاتفية مع آمال ماهر، الليلة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك في برنامجه "مساء dmc" على فضائية "dmc".

وأوضح أن آمال ماهر ستتحدث عن حفلها الجديد، كما ستعلق على ردود الفعل على مقطع الفيديو، الذي جرى نشره أمس، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، كما ستطمئن جمهورها عليها، وستؤكد تعافيها من فيروس كورونا.

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