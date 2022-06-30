آمال ماهر تستعد لإحياء حفل غنائي في القاهرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الإعلامي محمد علي خير، أن المطربة آمال ماهر، ستحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة، يتم التحضير له الآن، مشيرًا إلى أنه علم أيضًا أن الفنانة ستطل على جمهورها إعلاميًا، خلال الساعات المقبلة.

وكتب محمد علي خير، في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "علمت أنها ستحيي حفلا غنائيا في القاهرة، يتم الترتيب له، وعلمت أيضا أنها ستطل على معجبيها إعلاميا خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي منشور آخر علق فيه على ظهور آمال ماهر، كتب: "يرجي قراءة البوست الجديد عن آمال ماهر، حيث علمت بعض التفاصيل، وأردت مشاركتكم، ده فيديو لإنسانة محطمة.. باين عليها الإرهاق النفسي والذهني.. فقدت الكثير من بريقها ووزنها.. كلامها مش خارج من العقل.. بل مجرد ترديد وحفظ.. كنا نتمنى الاطمئنان عليها.. علمت بعد كتابة هذا البوست أنها ستطل على المشاهدين خلال الساعات المقبلة بإذن الله".

وبعد فترة اختفاء وظهور شائعات كثيرة؛ خرجت آمال ماهر على جمهورها في فيديو قصير، طمأنتهم من خلاله عليها، مشيرة إلى أنها بخير ولكن تغيبت عنهم بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت آمال ماهر: "أنا حقيقي ممتنة لِكَمّ الحب والخوف اللي شوفته ولمسته من الجمهور، وده إن دل على شيء؛ يدل على إن ربنا راضي عني، وبشكركم من كل قلبي، وبشكر جمهوري العربي؛ لأني شايفه كم الحب الهائل والكبير".

كما حرصت آمال ماهر، على تهنئة جمهورها بذكرى ثورة 30 يونيو، مختتمة حديثها، قائلة: "انتظروني قريبًا".

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