ظهور قصير لـ آمال ماهر يثير الجدل مجدداً في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يكن ظهور آمال ماهر بعد فترة اختفاء عامل على تهدئة حالة الفوضى والقلق التي انتابت جمهورها مؤخرًا، ولكن الفيديو القصير الذي ظهرت فيه المطربة مساء أمس الأربعاء، أثار كثيرا من الشكوك والتساؤلات مجددًا بسبب ظهور الفنانة بملامح متغيرة وكذلك إعلانها عن معاناتها من فيروس كورونا، وهو الذي لم تصرح به أسرتها التي أكدت مؤخرًا أن ابنتهم بخير ولم تعان شيئًا.

وتصدر اسم آمال ماهر تريند موقع "تويتر"، بعد ساعات قليلة من ظهورها في فيديو قصير طمأنت من خلاله جمهورها على حالتها الصحية بعد فترة غياب كبيرة وانتشار شائعات عن اختطافها وتعرضها للتعذيب، إذ كشفت أنها كانت تعاني من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهو ما حال بينها وبين جمهورها، مؤكدة أنها ستعود لتقديم أغان جديدة الفترة المقبلة.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، تباينت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الفرحة التي عبر من خلالها البعض عن سعادتهم بظهور آمال ماهر أخيرًا بعد حالة القلق الكبيرة التي شعر بها البعض في ظل الشائعات التي ترددت مؤخرًا، وما بين التشكيك في حالتها الصحية، وتساءل البعض عن سبب تباين أقاويل أسرة الفنانة التي صرحت بأنها بخير ولم تكشف أنها تعاني من كورونا، في حين صرحت آمال أنها عانت من الفيروس مؤخرًا ما تسبب في ابتعادها عن جمهورها.

#آمال_ماهر تطمئن جمهورها: أنا بخير وشكرا لخوفكم عليا pic.twitter.com/Mh7hf9UsoG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2022

وعلق كثيرون على مظهر آمال ماهر، الذي بث القلق في قلوب المتابعين القلق ورجحوا أنها ربما تعاني من شيء آخر، وتساءلوا عن سبب تغير ملامحها وتعرضها للنحافة بشكل ملحوظ.

أما منشور آمال ماهر الأخير الذي نشرته الفنانة وظهرت فيه من أحد المصايف، أوضح لجمهورها تناقضاً كبيرًا، حيث تساءل البعض كيف أنها كانت في أحد المصايف في حين أنها أعلنت معاناتها من كورونا.

جاءت بعض تعليقات مغردي تويتر كالتالي: "الحكاية أنهم بيلعبوا بعقول الناس عشان الناس تسكت وتبطل سؤال عن آمال ماهر، وليه أهلها قالو إنها كويسة؟؟ وليه في دكتور سنان قال إنه كان بيشوفها في العيادة مع ابنها؟ وبقالها سنه عندها كورونا ومامتها ما كنتش عارفة سبحان الله وهي الكورونا بتخسس كده؟".

وكذلك علق البعض: "ودا احنا في مصر نسينا أن في حاجة اسمها كورونا أصلا بالله هو ازاي آمال ماهر بتقول إن عندها كورونا وفي نفس الوقت كانت منزله صورتها في المصيف؟ غير طبعا شكلها اللي متغير عن الصورة ١٨٠ درجها، آمال ماهر طالعه تطمن الناس عليها، قلقتهم اكتر واكدتلهم انها ف خطر".

وقالت آمال ماهر في أول ظهور لها، بعد فترة غياب، إنها بخير وكانت مبتعدة عن جمهورها بسبب معانتها مؤخرًا من فيروس كورونا ومن ثم تعافيها، كما عبرت عن امتنانها لجمهورها لخوفهم عليها، مؤكدة: هذا يدل على أن ربنا راضي عني، كما هنأت الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.

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