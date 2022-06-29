شيرين رداً على سؤال حول تحصيلها الدراسي: مخلصتش عشان الدنيا خدتني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، أنها لم تُكمل دراستها حتى الآن.

وردت شيرين، من خلال "ستوري إنستغرام"، على سؤال أحد متابعيها "شو تحصيلك الدراسي؟"، قائلة: "للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، بس في أمثال كثيرة في الدنيا خلصوا دراستهم لما كبروا، بالمناسبة ببارك لصديقي الشاعر والسيناريست الكبير أوي أوي أيمن بهجت قمر على أنه لسه مخلص دراسته، ألف مبروك يا أيمن يا مجتهد".

من جانبه؛ رد "قمر" على مباركة شيرين، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر": "أحلى مباركة من أختي الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ويا الله شدي بقى السنة الجاية واعملي زييّ.. طول ما إحنا عايشين ولينا عمر نقدر نعمل أي حاجة ومفيش حاجة بتتأخر".

وكشف أيمن بهجت قمر، قبل أيام، عن انتهائه من الامتحانات وانتظاره نتيجتها وحصوله على شهادة البكالوريوس، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر": "مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه.. أنا عايز الكل يعرف إن أنا بعد ما أتممت عامي الـ ٤٨ دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة.. هاخد البكالوريوس أخيرا.. ده البكالوريوس ده طويل أوي".

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