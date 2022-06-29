حمدي الوزير يخضع لعملية جراحية في القلب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت مي ابنة الفنان حمدي الوزير، خضوع والدها الفنان حمدي الوزير لعملية دقيقة في القلب.

وكتبت مي حمدي الوزير، عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك"، قائلة: "يا رب أشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه".

وأضافت مي: "هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب.. اللهم عافه واشفه شفائًا تاما لا يغادر سقما، وبارك في عُمره و صحته.. شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك".

وتابعت: "والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل، من أول لحظة يا حبيبتي، وأستاذ إيهاب فهمي، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك.. دعواتكم ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين".

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