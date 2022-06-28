هاني شاكر: «بعد اللي حصل» استقالتي لارجعة فيها

المصدر: موقع الامارات اليوم

طالب نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، بتراجع هاني شاكر، عن قرار استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، الذي أعلنه للجمهور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية.

وقال أشرف زكي لهاني شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»: العمل العام صعب.. إنت جيت بانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، ومش مشادة بين بعض الأفراد هتخليك تسيب النقابة.. أنت قيمة كبيرة وبتكمل مسيرة عبد الوهاب وأم كلثوم، ليرد شاكر خلال مداخلة هاتفية: ما وعدكش بقرار آخر غير الاستقالة.

وعلّق عليه نقيب المهن التمثيلية، قائلا: «خد إجازة يا أستاذ هاني، وإن شاء الله لما ترجع لينا كلام تاني بعد العيد».

ليرد عليه هاني شاكر: «صعب أكمل بعد اللي حصل، وبشكر المجلس وأعضاء الجمعية العمومية، لكن اللي حصل جعلني أعيد حساباتي من جديد، واتخذت القرار بلا رجعة، وقدمت استقالتي على الهواء، وغدًا سأسلمها للمجلس».

وكان الوسط الفني المصري قد شهد تقديم الفنان هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك على الهواء مباشرةً خلال مداخلة هاتفية في تصريحات تلفزيونية، إثر تعرضه لهجوم وانتقادات حادة، مِن قِبَل الفنان سعيد الأرتيست، خلال مؤتمر اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالأمس في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

واعترض سعيد الأرتيست على حصول حسن شاكوش على كارنيه التصريح السنوي من نقابة المهن الموسيقية، قبل عقد مؤتمر صحفي يعتذر به لجميع العازفين، إثر خلافه مع أحدهم منذ عشرة أشهر، ضمن فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك بصفته ممثل عن شُعبة عازفي الإيقاع.

ويعود سبب الأزمة، عندما قدم هاني شاكر بلاغًا ضد عازف الإيقاع سيد الأبيض، الذي يعمل ضمن فرقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لوقوعه في العديد من المخالفات التي يحاسب عليها القانون، ولكن تفاجئ شاكر بتضامن عدد من الأشخاص من الجمعية العمومية مع عازف الإيقاع، والهجوم عليه، إلا أن هاني شاكر لم يقبل الوضع، وقرر تقديم استقالته، إلا أن المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية رفض الاستقالة.

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