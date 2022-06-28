الفنان هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"

المصدر: مروة سليم - دبي

قدم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصرية، باستقالته من منصب النقيب على الهواء، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس.

جاء ذلك على خلفية ما حدث في مؤتمر صحافي أقامته نقاية المهن الموسيقية المصرية من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وأشار شاكر خلال الماخلة التلفونية إلى أنه لم يتخيل حدوث المشاجرة التي شهده المؤتمر الصحفي المخصص لاعتذار حسن شاكوش، متابعًا: "أمر لم أتخيله احترمت الكل الصغير والكبير، وحضوري للمؤتمر دليل على إني بعمل حساب لوجودك وحبك واهتمامك بي، وسط مشاغلي وسفرياتي".

وتابع: "اتخذنا قرار المؤتمر بسرعة شديدة، نتيجة لظروفي وظروف عازفي الإيقاع عشان نحل المشكلة ونحط النقاط على الحروف، والأسرة الموسيقية تفضل متلاحمة ومتماسكة، شاكوش اعتذر للنقابة والنقيب والجمهور وشعبة الإيقاع وانتهى الأمر، كنت قايم وحدثت مشادات لم أحب حدوثها".

وأضاف: "تركت المكان وغادرته، وربنا شاهد علي أنني عندما كنت على هذا الكرسي، مراعي ربنا لحد النهارة في الجمعية العمومية والأعضاء وانتقلنا بهم نقلة أخرى غير التي كانت عندما استلمت النقابة، أعلن بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهنة الموسيقية تقديم استقالتي على الهواء".

من جانبه قال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة ظهر أمس، من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".

وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية بأحد فنادق القاهرة لاعتذار حسن شاكوش، مشاجرة بين أعضاء مجلس النقابة، ما أدى لانسحاب هاني شاكر نقيب الموسيقيين من المؤتمر.

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