والدة آمال ماهر تنفي تعرض ابنتها للحبس والتعذيب

المصدر: موقع الامارات اليوم

نفت والدة المطربة آمال ماهر الشائعات التي يتم تداولها و تزعم اختطاف ابنتها وتعذيبها، وحملت رسالة إلى الفنانة نادية مصطفى أكدت فيها أن ابنتها بخير ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها.

وقالت نادية مصطفى، في منشور لها على صفحتها في فيسبوك، إن والدة وشقيق آمال ماهر أكدا أن آمال ماهر بخير، مطالبين بعدم الترويج لتلك الشائعات، إذ كتبت: أصدقائي وحبايبي بناءً على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالًا أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسبًا لها.

وأثارت شائعات اختفاء آمال ماهر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول خطفها وحبسها بأحد السجون على الطريق الصحراوي، وتعرضها للتعذيب من قبل أحد الشخصيات المهمة.

وبدأ محبو آمال ماهر التفاعل مع هاشتاج أين آمال ماهر؟ على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا الفنانة بالظهور في بث مباشر ليطمئنوا عليها؛ ولكن لم تعلق آمال ماهر على هذه الضجة الواسعة حتى الآن.

وأكد محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، لـ «القاهرة 24» أن آمال ماهر بخير ولا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها موجودة في القاهرة حاليًا مع أسرتها.

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