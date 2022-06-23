«عيب تكون مصري».. أنغام تقسو على مبروك عطية

المصدر: موقع الامارات اليوم

هاجمت الفنانة المصرية أنغام، الداعية المصري مبروك عطية، بعد تصريحات قالها تعليقا على حادثة قتل طالبة المنصورة التي اثارت الرأي العام، طالب فيها النساء بالخروج من منازلهن إلى الشارع بـ«قفة» أو ملابس لا تظهر منهن مفاتنهن.

وكتبت في تغريدة قصيرة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «عيب تكون مصري، وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف، قفة !!!. تحيا مصر وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفاية القفة.. كسفتنا الله يكسفك».

وكان عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر في مصر الدكتور مبروك عطية قد علق على مقتل طالبة على يد زميلها ذبحا بسبب مشادة كلامية بينهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال عطية في فيديو عبر «فيسبوك»: «بالرغم من السواد الذي نعيش فيه يبقى الله هو الرحمن الرحيم، ولولا أن الله رحمن رحيم لحدث سواد أشد ولوقعت جرائم أفظع».

وأضاف: «فتاة من المحلة بكلية آداب المنصورة ذاهبة إلى الامتحان، قتلها فتى بسكين، أقول الله يرحمها ويصبر أهلها ووالدها وأمها وينتقم من المجرم وينال جزاءه».

وتابع: «المرأة والفتاة، تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، وغض البصر للرجال المحترمة، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويقتلك». بحسب صحيفة "المصري اليوم"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news