صورة نادرة لعبد الحليم حافظ بالبيجاما في البلكونة تتصدر الترند

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في ذكرى ميلاده الذي يصادف في 21 حزيران، نشرت إحدى الصفحات التي تتناول أخبار وصور العندليب الراحل ​عبد الحليم حافظ​ صورة نادرة له ظهر فيها وهو جالس على بلكونة (شرفة) منزله بحي الزمالك، خلال فترة سبعينيات القرن الماضي، مرتدياً "بيجاما" وكان يتحدث على هاتف المنزل.

هذه الصورة انتشرت بشكل كبير وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، خصوصاً أن الصورة تظهر موقفا عفوياً لـ حافظ، في وقت أنه كان معروفاً كم هو شخص جدي في فنه ويحب الالتزام ووضع الضوابط في عمله.

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