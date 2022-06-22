نجاة الصغيرة تعود إلى الساحة الفنية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تستعتد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للعودة إلى الساحة الفنية بعد غياب دام سنوات، حسب ما أعلن الملحن سامي الحفناوي.

وأكد الحفناوي أنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من الأغاني، ستعود من خلالها إلى جمهورها مرة أخرى.

وقال الحفناوي في تصريح لصحيفة النهار: "لم نحدد حتى الآن موعدا محددا لطرح الأعمال الجديدة، لذا لن أستطيع التحدث أو البوح بأي تفاصيل عن التعاون بيني والفنانة القديرة، وعند الاستقرار على توقيت ما، حينها سأعلن التفاصيل كافة".

وكانت قد طرحت الفنانة نجاة الصغيرة في العام 2017، أغنية "كل الكلام"، التي سجلتها منذ 15 عاما، من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، ولاقت نجاحا كبيرا وقتها.

وأشارت نجاة الصغيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في العام 2021 إلى رغبتها في العودة إلى الغناء ولجمهورها .

وقالت: "سأقدّم عملا قريبا، لكن الأغاني الخاصة بي صعبة، ومجموعة العازفين الذين كانوا معي غير موجودين حاليا"، مضيفة: "سأفعل ذلك قريبا ولكن ما يمنعني هو أنني من الصعب أن أجد ملحنا يصلح للعمل الذي أتمناه".

وأعربت عن حبها للموسيقى التي تمثل حياتها وأشارت إلى أنها تعلمت الموسيقى من السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news