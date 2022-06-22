«حادثة المصعد ليست الوحيدة».. فضيحة جديدة تلاحق آمبر هيرد

المصدر: موقع الامارات اليوم

فضيحة جديدة تواجه الممثلة الأميركية آمبر هيرد، وقائعها في «المصعد» نفسه الذي تسبب لها بمشكلة خلال محاكمتها ضد طليقها جوني ديب.

وفي الساعات الماضية، تم تسريب مجموعة من الصور لآمبر هيرد وهي داخل مصعد المبنى الذي كانت قد عاشت فيه مع زوجها السابق جوني ديب خلال عام 2015.

وظهرت هيرد في وضع مشبوه مع ممثلة أميركية أخرى، وهي كارا ديلفين، مما يزيد التأكيد حول خيانة هيرد لجوني ديب خلال فترة علاقتهما، مع أكثر من شخص، وفقا لموقع «نيوز ويك» و «سكاي نيوز عربية».

وكانت آمبر هيرد قد أدينت قبل أسابيع في محاكمة جوني ديب، وفرض مبلغ 8 ملايين دولار عليها للتعويض.

وخلال المحاكمة، كان نفس المصعد الذي ظهر في اللقطات المسربة، أحد أهم الأسباب في إدانة هيرد، حيث كشف لقطات لها مع الملياردير إيلون ماسك والممثل الأميركي جيمس فرانكو.

وأكدت اللقطات الجديدة لهيرد مع ديلفين، شهادة أحد أصدقاء هيرد، الذي أكد أن الممثلة أخبرته بأنها على علاقة لا أخلاقية مع ديلفين وماسك معا.

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