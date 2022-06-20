الشرطة الايطالية تقبض على مخرج كندي فائز بالأوسكار

المصدر: رويترز

قال محام ومحامية اليوم الاثنين إنه تم وضع موكلهما الكاتب والمخرج السينمائي الكندي بول هاجيس الفائز بالأوسكار قيد الإقامة الجبرية في جنوب إيطاليا بتهم الاعتداء الجنسي على فتاة وهي تهم ينفيها هاجيس.

وقال محاميه الإيطالي ميشيل لافورجيا لرويترز "تم اعتقال السيد بول هاجيس يوم الأحد (أمس) بإجراء طارئ أصدره المدعون في برينديسي وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في أوستوني. سيستجوبه بحلول يوم الخميس قاض سيكون عليه اتخاذ قرار باستمرار أو عدم استمرار حبسه".

وقال المدعون في برينديسي في بيان أمس الأحد إن هاجيس متهم بإرغام فتاة غير إيطالية على مضاجعته بغير رضاها على مدى يومين في أوستوني بإيطاليا.

وقالت بريا تشودري محاميته الشخصية في بيان "بموجب القانون الإيطالي لا يمكنني التطرق إلى الأدلة. رغم ما قلته، أنا واثقة بأن جميع المزاعم ضد السيد هاجيس سيتم رفضها".

وقال المحاميان إن هاجيس أنكر الاتهامات وإنه سيتعاون مع السلطات.

وقال مصدر في التحقيقات لرويترز إنه سيتم استجواب الفتاة المجهولة الهوية في الأيام العشرة المقبلة وذلك سعيا إلى أدلة لمحاكمة محتملة في المستقبل.

وكتب هاجيس (69 عاما) قصة فيلم "مليون دولار بيبي" (فتاة المليون دولار) وشارك في كتابة وإخراج فيلم "كراش" (تصادم) اللذين نال جائزة الأوسكار عن كل منهما.

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