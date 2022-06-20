"مثبت علميًا".. أمبر هيرد لديها أجمل وجه في العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قد يكون لدى البعض آراء مختلقة حول شخصية أمبر هيرد ولكن يمكننا القول الآن انه ومع الإثبات العلمي لديها "أجمل وجه في العالم".

فبعد أن سيطرت امبر هيرد على عناوين الصحف لقضيتها مع زوجها السابق جوني ديب وبينما انتهت القضية بحكم لصالح ديب، عادت أمبر بتصدر العناوين بعد أن أثبتت صيغة خاصة لرسم الخرائط أن الممثلة لديها الوجه المثالي لتكون الأجمل في العالم.

وبحسب هذه التقنية فقد تم قياس التفاصيل والمسافات وتحليل ملامح مثل العيون والشفاه وشكل الوجه لاستخلاص النتائج والتي كشفت على ما يبدو مدى قرب وجهها من النسبة اليونانية الذهبية لـ Beauty Phi والتي تبلغ 1.618 وهي النسبة المثالية الذي تحمل سر الجمال.

في وقت سابق سنة 2016، تم فحص وجه أمبر بواسطة الدكتور جوليان دي سيلفا والذي وجد أن ملامحها كانت الأقرب بنسبة 91.85٪.

قال الدكتور دي سيلفا أثناء حديثه إلى إحدى المجلات إنه بعد وضع تقنية جديدة لرسم الخرائط بالكمبيوتر وإنشاء خوارزميات لنقاط العلامات الرئيسية على الوجه، قرر اختبار النظام على بعض نساء العالم وكانت أمبر منهم.

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