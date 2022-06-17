مبروك عطية يهاجم نجلاء فتحي على خلفية اتهامها عادل إمام بنشر الفساد

المصدر: موقع الامارات اليوم

هاجم الداعية المصري مبروك عطية الفنانة نجلاء فتحي، على خلفية اتهامها للفنان الكبير عادل إمام «بنشر الفساد والترويج له» في المجتمع من خلال أعماله.

وقال عطية من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنت شايفة أن فنه نشر الفساد 40 سنة.. كنتي فين من 40 سنة؟.. موعظتيهوش ليه، منبهتهوش ليه؟.. كان من أول سنة وهو شغال معاكي صبي تنبهيه، يبقى أبرأتي الذمة».

وأضاف: «مليش دعوة بالفن ولا الفنانين، وليا دعوة بالفكرة، وأن هذا الكلام في غير وقته، ولا هيصلح اللي راح ولا هيرجعه».

يُذكر أن تسجيلا صوتيا للفنانة نجلاء فتحي عن الفنان عادل إمام الذي وصفته فيه بنشر الفساد منذ 40 عاما، قد أثار عاصفة من الجدل.

وأكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أن هذا التسجيل قديم منذ عام 2011، مستنكرا اقتطاع الحديث من سياقه ووقته غير المبرر.

ونفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، وجود أي خلاف مع الفنانة نجلاء فتحي، أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بعد انتشار التسجيل الصوتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news