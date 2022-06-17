وفاة أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان عن 91 عاما

المصدر: رويترز

قالت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان إن ترينتينيان الذي بدأت مسيرته الفنية في نفس الوقت مع بريجيت باردو في عام 1956 توفي اليوم الجمعة عن 91 غاما.

وقالت نادين ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم "كان إنسانا استثنائيا".

ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم (زد) للمخرج كوستا جافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم آمور (الحب) لمايكل هانيكه في عام 2013.

وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلما من بينها فيلم رجل وامرأة الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.با

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