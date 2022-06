أول ظهور إعلامي لـ آمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب.. فيديو

تحدثت الممثلة الأميركية آمبر هيرد لأول مرة منذ النطق بالحكم في قضيتها الشهيرة ضد زوجها السابق جوني ديب، وآثارت الاهتمام بأول ظهور إعلامي لها بعد ما يقرب من أسبوعين من جلسة النطق بالحكم، وكشفت عن رأيها في ما جرى في القضية، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى.

في أول ظهور إعلامي منذ النطق بالحكم، أجرت آمبر هيرد مقابلة تليفزيونية مع المذيعة الأميركية سافانا جوثري، وتم بث اللقاء اليوم الثلاثاء في برنامج "Today" على شبكة NBC الأميركية، وتم تصوير المقابلة في 9 يونيو في مدينة نيويورك تحت إجراءات أمنية مشددة وسرية وفقًا لما أفاده موقع ديدلاين، وأثناء التسجيل، تحدثت الممثلة الأميركية حول اعتقادها أن قرار هيئة المحكمة يمكن أن يؤثر على حرية التعبير في أمريكا والنساء الأخريات اللاتي يعانين من العنف المنزلي.

وتطرقت من وجهة نظرها إلى المشهد الذي أصبحت فيه المحاكمة، التي استمرت 6 أسابيع في قاعة المحكمة، ساحة قتال بين زوجات جوني ديب في الداخل والخارج، كما تحدثت آمبر هيرد أيضًا عن الاختلافات التي تراها بين قضية التشهير في المملكة المتحدة التي خسرها جوني ديب في نوفمبر من عام 2020 ضد صحيفة ذا صن، وتلك المعركة القانونية التي خرج منها منتصرًا في الولايات المتحدة.

WATCH: In part one of this exclusive interview, @SavannahGuthrie sits down with Amber Heard to talk about the defamation trial against ex-husband Johnny Depp. pic.twitter.com/LpgiISgv0F