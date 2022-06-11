ديانا حداد حديث السوشيال ميديا بسبب اعتناقها الإسلام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها أمام الكعبة وهي بالحجاب، مما جعل متابعيها بحيرة من أمرهم لاعتقادهم بأن الفنانة أعلنت إسلامها مؤخرًا.

في الحقيقة، أن الفنانة اللبنانية ديانا حداد أعلنت إسلامها منذ زمن بعد وفاة والدتها المسلمة، وظهرت ببرنامج تلفازي منذ أكثر من 4 سنوات وتحدثت فيه عن دخولها الإسلام.

وأكدت أن البيئة التي عاشت بها مع والدتها المسلمة ووالدها المسيحي جعلتها تتقبل الاختلاف بشكل أكبر، كما أن المجتمع الذي عاشت فيه في الكويت والإمارات ساعدها على التعرف بشكل أكبر على الدين الإسلامي. كما أنها تزوجت من رجل مسلم كذلك إلا أنها انفصل عنه بعد زواج دام أكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على إسلام ديانا حداد إلا أنها تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى بسبب إسلامها، والذي يفاجئ عدد كبير من متابعين السوشيال ميديا.

كما أن الصورة التي تم تداولها في الساعات الماضية ليست جديدة وإنما تم التقاطها في الماضي، وقام بعض من متابعي السوشيال ميديا بإعادة نشرها حديثًا، ليتصدر اسم الفنانة اللبنانية محركات البحث.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية مؤخرًا أغنية "سيد الحمقى" من كلمات محمد القاسمي، وألحان محمود أنور، وتوزيع حسام كامل.

وحصلت الأغنية على أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ طرحها في شهر فبراير 2022.

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