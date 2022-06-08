رحمة حسن تتصدر البحث على "جوجل" بسبب عضة كلب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتلي اسم الفنانة المصرية رحمة حسن، مؤشر البحث العالمي "جوجل" ، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت الفنانة رحمة حسن عن دخولها المستشفى بعد أن عقرها كلب، مشيرة إلى أنها تنزف دما باستمرار، ولديها تروما"اضطراب ما بعد الصدمة".

ولدت "رحمة" بالقاهرة، في 15 ديسمبر عام 1988، ودرست بكلية التجارة بجامعة حلوان. بدأت مشوارها الفني كـ"موديل"؛ من خلال أغنيتين للمطرب ندين نور. اتجهت "رحمة" إلى التمثيل، بعد ذلك، وكان أول مشاركتها في السينما بدور صغير في فيلم "ألف مبروك" مع الفنان أحمد حلمي.

وكتبت رحمة حسن على حسابها الشخصي بـ"انستغرام": "إمبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مَش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته. طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة خطرة".

وأضافت رحمة حسن: "صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة، إدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تروما من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مَش عارفة أتصرف إزاي".

وتابعت رحمة حسن: خصوصا إني أكيد مَش عايزه الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي.. أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه! طبعا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه.. بجد حرام عليكم.

واستكملت رحمة حسن: "الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسئول مسئولية كاملة عنه ويحاسب على إهمال مسئوليته، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذى بدني يحتاج أكتر من 21 يوم علاج وأذى نفسي ماعرفش هايحتاج قد إيه عشان يخف، أنا كنت بحب أنزل أحط أكل ومياه للكلاب والقطط تحت البيت، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبه أقرب منهم وخايفة جدا، أنا آسفة طولت عليكم بس أنا بجد مَش عارفة المفروض أعمل إيه عشان محدش تاني يتأذي".

يذكر أن البداية الحقيقية للفنانة رحمة حسن في التمثيل؛ كانت من خلال فيلم "العالمي" مع الفنان يوسف الشريف؛ إذ جسدت دور شقيقته التوأم "ملك". وفي عام 2010، شاركت في فيلم "سمير وشهير وبهير" مع الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وقدمت شخصية "بهيرة بهير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news