أنغام تمازح جمهورها.. سقت الطائرة بإيد واحدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة لها من داخل كابينة طائرة خاصة، وذلك بعد أيام من تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية، وإجرائها عمليتين جراحيتين.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلها بالسعودية، بباقة من أغانيها المميزة.

وظهرت أنغام في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بـ إنستغرام، داخل كابينة لطائرة خاصة، وعلقت: سقت الطيارة بـ إيد واحدة، شكرا لطاقم الطائرة السعودية وحسن استقبالكم.

وخضعت أنغام لعمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعد ما عانت من الآم شديدة استمرت للعديد من السنوات، والعملية الثانية في رسغ اليد نتيجة مشاكل في أوتار اليد، كما أنها أجرت منذ فترة 3 عمليات في أقل من شهر ونصف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news