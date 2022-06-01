أزمة الزواج الثاني لسمير صبري.. سماح أنور تحسم الجدل بشأن والد ابنها أدهم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شارك الإعلامي المصري عمرو الليثي، متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ ظهر في الفيديو لقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور، تزامنًا مع حديث الماكير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة.

وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس": "اتجوزت مرة واحدة أبوأدهم عاطف فوزي، والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان في حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وأدهم داخل على 20 سنة، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير".

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: "كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده".

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