رانيا يوسف تثير الجدل بحضن وقلب لـ"محمد صلاح"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة صور لها من متحف مدام توسو الشهير، بالعاصمة البريطانية لندن.

وعلقت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن، فكلهم جم يتصوروا معايا"، وهو ما أثار الجدل عبر السوشيال ميديا.

وظهرت رانيا في الصور تحتضن تمثال النجم المصري محمد صلاح، وفي صورة أخرى وهي تشير بعلامة القلب بجوار تمثال اللعب المصري، كما التقطت العديد من الصور مع تماثيل عدد من النجوم العالميين، وهم: برادبيت، صامويل إل جاكسون، توم كروز، كيم كارداشيان، الأميرة ديانا، الملاكم محمد علي كلاي، مورجان فريمان.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف كان في شهر رمضان الماضي، بعدما وقعت ضحية إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز موفي ستار" للنجم

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