حقيقة إصابة هشام سليم بمرض السرطان

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف الفنان المصري هشام سليم، حقيقة إصابته بمرض السرطان، بعد تداول ردوا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر إصابته.

وقال هشام سليم، لـ «القاهرة 24»: أنا بخير الحمد الله، ومعنديش سرطان، والخبر المتداول حول إصابتي غير صحيح، وأحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقف العلاج نهائيًا.

وفي وقت سابق تحدث هشام سليم، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، خلال لقاء تلفزيوني، موضحًا أنه تزوج مرتين ولكنه مطلق الآن، وما زال يحب زوجته الثانية ويتمنى أن يعودا ويتزوجا مرة أخرى، معقبًا: تزوجت مرتين وطلقتهم ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي، وأتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها.

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