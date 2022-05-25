تحرك قانوني ضد عمرو واكد: أهان المرأة المصرية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أكدت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في مصر أمل عبد المنعم، إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان عمرو واكد بسبب تصريحاته المهينة للمرأة.

وأضافت، خلال تصريح تلفزيوني، أن «المرأة المصرية يضرب بها المثل عالميا بالنضال من أجل الوطن وإخلاصها في بناء أسرة قوية متماسكة من أجل رفعة الوطن وتنميته».

وأوضحت أن المجلس تقدم ببلاغ النائب العام ضد تصريحات عمرو واكد، معقبة: أي حد يهين سيدات مصر لازم يعرف إنه مش في أمان.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على حماية المرأة وتمكينها عبر كل المؤسسات، دون أي نظر لاتجاهات سياسية أو دينية، بحسب «القاهرة 24».

ونوهت بأن المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية، وذلك تعقيبا على الإهانة التي وجهها الفنان عمرو واكد ضد السيدات المصريات.

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