محامي حسام حبيب: شيرين في عصمة موكلي وما حدث مناقشة أسرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المستشار جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب، تفاصيل ما دار في النيابة من مواجهة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعدما استغاثت شيرين بالشرطة مؤكدة أن حسام تعدى عليها في منزلها.

وقال جميل سعيد محامي حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة: "ما حدث اليوم ليس جديدا حيث شهد الأمس إخلاء سبيل حسام حبيب ثم استدعاء شيرين لسماع أقوالها، وأمرت النيابة باستدعاء الشهود على زواج حسام وشيرين".

وواصل جميل سعيد: "حسام حبيب سداد الكفالة المالية وأعيد للقسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخلي سبيله، وشيرين أبلغت الشرطة بشأن التعرض اللفظي فقط من حسام، وقالت إنه زارها في مسكنها لإتمام أعمال مشتركة فنية وأثناء وجوده نشبت بينهما مناقشة أسرية تطورت للمشادة".

وأضاف: "وصدرت ألفاظ سباب انطوت على التهديد وحضرت الشرطة، وقبضت على حسام حبيب وعرض على النيابة ولم تقل في محضرها أنه هددها بسلاح، وقصة المسدس حدثت عندما طلب حسام من شيرين ملابسه ومفتاح الخزنة ليأخذ سلاحه من الخزنة، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما ولكنه لم يهددها إطلاقاً".

وأكد جميل سعيد أن حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب لعصمته بعد أسبوعين من الطلاق بحضور 4 شهود، ومنذ هذا التاريخ وحسام يقيم مع شيرين في منزلها.

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