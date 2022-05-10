بلاغ من اشرف زكي ضد زوج منة عرفة بتهمة التشهير بروجينا

المصدر: موقع الامارات اليوم

تقدم نقيب الفنانين في مصر، أشرف زكي، بلاغا ضد محمود مهدي، زوج الفنانة منة عرفة، بتهمة «التشهير» بزوجته روجينا.

وتفاصيلا، حرر شعبان سعيد، محامي الفنان أشرف زكي، محضرا يتهم فيه محمود مهدي بالتشهير بزوجة النقيب، الفنانة روجينا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، هذا البلاغ، وقيد المحضر وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. بحسب «القاهرة 24».

وكشف الفنان أشرف زكي عن تفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود المهدي، بسبب الإساءة التي وجها للعديد من الفنانين المصريين، لافتا إلى أن «العديد من الفنانين قدموا بلاغات للنائب العام، بسبب تصريحات المدعو محمود المهدي ضدهم، والتي تناولت التعدي على بعضهم بالعديد من الألفاظ، وتعد خطوة المجلس الأعلى للإعلام الإجراء الثاني ضد التطاول».

وكان المجلس الأعلى للتنظيم والإعلام برئاسة كرم جبر، قرر إغلاق حسابي محمود المهدي في «فيسبوك» و«إنستغرام»، وذلك لـ«خرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبثه منشورات تمثل سـبا وقذفا وترصدا بالشاكين، والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها»، وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة للمجلس من نقيب المهن التمثيلية، أشرف ذكي، بتاريخ 7 أبريل لعام 2022، حيث أن محمود المهدي كان قد هاجم الفنان أشرف زكي في أحد البرامج قائلا: «إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه».

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