مصادر مقربة تكشف إنفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، انفصال الزوجين بعد زيجة استمرت أكثر من عامين.

وكان آخر ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حديقة منزلهما، في الوقت الذي كانت تثار فيه أنباء عن طلاقهما.

وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، لـ "القاهرة 24"، أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبو هشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أبريل 2020، في أجواء أسرية بحضور أفراد العائلتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا آنذاك.

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