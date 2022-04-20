حقيقة انفصال أصالة والشاعر العراقي فائق حسن

المصدر: موقع الامارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الساعات الماضية بخبر أنفصال انفصال الفنانة السورية اصالة عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، الامر الذي تسبب بصدمة كبيرة بين المتابعين والمعجبين.

ومازاد انتشار الخبر وعدم التأكد من وقوعه، هو عدم خروج اي من أصالة او زوجها بأي تصريح أو تعليق على هذه الخبر.

أحد المواقع الفنية المختصة بمتابعة أخبار النجوم نفى صحة الخبر قائلا أنّ «لا صحة لهذه الاخبار لها لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا أن الثنائي يعيش أجمل أيام حياته، وكانا قد نشرا قبل يومين العديد من اللقطات من سفرتهما إلى دبي حيث يقضيان وقتاً ممتعاً».

واضاف الموقع إلى أن «المعلومات أشارت أن الطلاق لا يمكن أن يكون قد حصل في وقت أنهما معاً وسعيدان للغاية».

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